Tivoli, si ribaltano su Porsche rubata: un morto e due feriti gravi

(Adnkronos) - Una Porsche con all’interno tre giovani di etnia rom è stata trovata nella notte, ribaltata, in via Maremmana inferiore, a Tivoli, in provincia di Roma. Uno dei ragazzi è morto mentre gli altri due sono ricoverati in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. L’auto era stata rubata poco prima. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale per i rilievi e gli agenti del Commissariato Tivoli.

