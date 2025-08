Tre serate di spettacolo e divertimento per tutti

Dal 8 al 10 agosto 2025, Solanas si animerà con i tradizionali festeggiamenti in onore di San Giuseppe, un appuntamento atteso ogni anno non solo per le celebrazioni religiose ma anche per il ricco programma di eventi civili che trasformeranno il paese in un palcoscenico di musica e intrattenimento.

Venerdì 8 agosto: Tributo ai Modà con "Viva i Romantici"

La prima serata, venerdì 8 agosto alle 22:00, sarà dedicata agli amanti della musica italiana con lo spettacolo "Viva i Romantici Tribute Modà", un omaggio alla famosa band che ha segnato generazioni. Un concerto da non perdere per chi vuole rivivere i grandi successi del gruppo.

Sabato 9 agosto: Viaggio nella musica con "Old Memories Coverband"

Sabato 9 agosto alle 22:00, salirà sul palco la "Old Memories Coverband", una formazione che propone un repertorio di classici intramontabili, dal rock al pop, per una serata all’insegna del divertimento e dei ricordi.

Domenica 10 agosto: Gran Finale con Fuochi d’Artificio e Karaoke Party

La chiusura dei festeggiamenti, domenica 10 agosto, sarà spettacolare:

22:15 : Fuochi d’artificio della ditta Protocorica di Bonaria Piano & C. illumineranno il cielo di Solanas nella suggestiva location di Su Portu .

22:45: Karaoke, animazione, dj set e balli in Piazza San Giuseppe con Gigi Cabras e Sara, che coinvolgeranno il pubblico in una serata di canto e danza fino a notte fonda.

Un evento per tutta la comunità

Oltre agli eventi civili, il programma religioso prevede processioni, messe solenni e momenti di preghiera, con la partecipazione di sacerdoti e fedeli.

I festeggiamenti sono organizzati dal Comitato di San Giuseppe Solanas, con il supporto della Parrocchia Madonna della Fiducia e dell’Amministrazione Comunale, che lavorano insieme per offrire tre giorni di festa, tradizione e divertimento.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il link: SinnaiNews - Festeggiamenti San Giuseppe 2025.