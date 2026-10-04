(Adnkronos) - Sconfitta e beffa per Maria Timofeeva. La tennista russa era impegnata nel Wta 1000 di Pechino, dove è stata battuta nel secondo turno da Naomi Osaka, ma ha dovuto fare i conti con un furto. Timofeeva ha infatti raccontato come, al rientro negli spogliatoi, il suo orologio sia stato rubato, salvo poi ritrovarlo poco dopo.

La tennista ha raccontato l'accaduto nelle proprie storie Instagram: "Vedere il mio orologio rubato nello spogliatoio durante un 1000 non era una delle migliori combo che avevo immaginato per quest'anno", ha scritto Timofeeva sul proprio profilo Instagram, "ma a questo punto accetto il mio destino di essere vittima di ogni tipo di furto, sarà il mio nuovo hobby. Un'altra lezione su come non lasciare il tuo zaino incustodito nello spogliatoio nemmeno per 10 minuti mentre fai la doccia".

A poche ore dalla 'denuncia' però la tennista ha fatto sapere che "il problema è stato risolto", facendo capire di aver recuperato l'orologio, e ringraziando l'organizzazione del torneo.