E' la startup Bio System Lab ad aggiudicarsi a Bisceglie il premio Digithon 2026, l'undicesima edizione della più grande maratona digitale italiana, fondata da Francesco Boccia, e che ha visto 100 startup in gara. Alla startup trevigiana con il primo brevetto al mondo di pelle umana vascolarizzata stampata in 3D per rivoluzionare i test in vitro di farmaci, cosmetici e dispositivi medici va un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT. A 'incoronarla' i giudizi del comitato scientifico insieme ai voti social raccolti online attraverso la pagina web www.digithon.it.

A seguire al secondo posto si è piazzata Rbv Aqua Tech, startup innovativa che sviluppa un materiale sorbente proprietario per catturare acqua dall'atmosfera sfruttando esclusivamente calore di scarto a bassa temperatura, e al terzo posto del podio Yeco AI, startup di Intelligenza artificiale che crea soluzioni verticali AI-First rendendo processi e servizi più intelligenti, sicuri e conformi, con piena tutela dei dati e sovranità digitale . E' stato inoltre assegnato, per la prima volta, un premio speciale da 5.000 euro dedicato ai più giovani conferito dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e BAT per dare un concreto sostegno al talento emergente. Ad aggiudicarselo è stata la startup LIA, prima piattaforma B2B SaaS, alimentata da un sistema multi-Agent AI che aiuta le pmi a gestire ed incassare i crediti in modo veloce, automatizzato e senza stress.

Ma nel corso della maratona sono stati assegnati anche i premi speciali messi in palio da aziende e partner della manifestazione. Riconoscimenti che offriranno ai progetti più promettenti percorsi di accelerazione, mentorship, grant, borse di studio e opportunità di crescita per un valore complessivo superiore a 50 mila euro.

Il Premio Innovazione e Scalabilità di Intesa Sanpaolo Innovation Center è stato assegnato ad Accanto, la piattaforma italiana che fa incontrare famiglie e professionisti dell’educazione. Matching intelligente, consulenze online, comunità di supporto tra pari, per genitori, caregiver e chi educa ogni giorno. La startup avrà accesso a una sessione di coaching collettiva di due ore e a una sessione individuale one-to-one presso la sede di Intesa Sanpaolo Innovation Center a Torino.

Gruppo FS ha premiato Talos - un'estensione per browser basata su un'IA locale che anonimizza i dati sensibili in tempo reale prima che i prompt raggiungano gli strumenti di intelligenza artificiale generativa- offrendo un percorso di accelerazione della durata di dodici settimane con advisory tecnica dedicata e la possibilità di presentare la propria soluzione innovativa alle strutture di business delle società del Gruppo, avviando un potenziale percorso di sperimentazione.

Il riconoscimento di EY è andato a Vepartment, che costruisce interi dipartimenti basati sull'IA. Non semplici chatbot, ma team virtuali autonomi, modulari e governati, capaci di gestire concretamente le tue operazioni. La startup beneficerà di un percorso di incubazione e accelerazione finalizzato allo sviluppo del progetto imprenditoriale.

Aulab ha premiato YecoAI. Il premio consiste in due borse di studio per frequentare altrettanti corsi a scelta tra quelli della propria offerta formativa, che comprende Intelligenza Artificiale, Data Analysis, Digital Marketing, Web Development, Project Management, UX/UI Design e Vibe Coding.

Il Premio Axel Carbon Capital, destinato alla startup che meglio interpreta l'impegno nell'affrontare le sfide legate al cambiamento climatico, che prevede quattro ore di mentorship e una call finalizzata alla valutazione di un potenziale investimento, è andato a Rbv Aqua Tech che sviluppa un materiale sorbente proprietario che cattura acqua dall'atmosfera e la rilascia usando solo calore di scarto a bassa temperatura. Axel Carbon Capital riunisce business angel europei che investono collettivamente in startup climate-tech con l'obiettivo di accelerare l'innovazione verso un futuro più sostenibile.

Binp ha premiato Bio System Lab, è il primo brevetto al mondo di pelle umana vascolarizzata stampata in 3D per rivoluzionare i test in vitro di farmaci, cosmetici e dispositivi medici. La startup potrà usufruire di tre sessioni intensive di mentorship progettuale per perfezionare la propria iniziativa imprenditoriale e prepararsi alla presentazione dell'idea di business davanti a uno dei fondi di Venture Capital partner del programma.

Il Bitdrome Amplify Award è stato assegnato a Unia Games, che sviluppa RPG accessibili by design grazie a tecnologie proprietarie di audio spaziale e feedback aptico. Il premio guarda non soltanto ai risultati già raggiunti, ma soprattutto al potenziale di crescita futura del team e alla capacità di trasformare una visione ambiziosa in un progetto concreto e scalabile.

Il Distretto Produttivo dell'Informatica ha riconosciuto il valore di Pluma, la piattaforma di AI locale che trasforma documenti tecnici in dati operativi, riducendo errori, tempi e rischi nelle aziende manifatturiere, assegnandole un premio di 1.000 euro. Il riconoscimento intende valorizzare l'impegno e la creatività nell'utilizzo dell'innovazione digitale come leva di trasformazione dei settori economici e di crescita sostenibile.

Il premio di ESA BIC Brindisi è stato conferito a Opticlespace, piattaforma di “intelligenza spaziale” che aiuta i comuni, enti pubblici e privati a decidere dove investire sulla base di dati oggettivi. La startup accederà a un percorso di pre-incubazione personalizzato, con attività di mentorship e supporto specialistico per lo sviluppo e la validazione del progetto e delle sue potenziali applicazioni nel settore spaziale.

Il Premio Gino Di Pace, istituito dalla Sezione TIC di Confindustria Bari e BAT in memoria dell'imprenditore e innovatore pugliese, è stato assegnato a Mandato, l'infrastruttura neutrale che verifica i poteri di un agente AI prima di ogni azione, ne registra l'operato in un log immodificabile e lo attesta con valore probatorio. Il riconoscimento premia la startup del territorio capace non solo di sviluppare idee innovative, ma anche di dimostrare una concreta attitudine alla creazione di valore e di opportunità di business.

0opacity, che dà a ogni persona uno spazio protetto per dire problemi e al team un report anonimo per risolverli insieme, è stata, invece, la startup più votata dal pubblico attraverso i canali social della manifestazione, vincitrice del Premio Zest, che consiste in un percorso di consulenza e incubazione dedicato allo sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale.