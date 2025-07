Thuram, vacanze speciali: a Los Angeles con... LeBron James

(Adnkronos) - Marcus Thuram con... LeBron James. L'attaccante dell'Inter si sta godendo le vacanze dopo aver terminato la stagione con il Mondiale per Club, in cui i nerazzurri sono stati eliminati agli ottavi di finale dai brasiliani del Fluminense, ed è rimasto negli Stati Uniti prima di tornare in Italia e cominciare la preparazione agli ordini di Chivu.

Durante il suo soggiorno a Los Angelese, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al fratello Khephren, centrocampista della Juventus, Thuram ha incontrato LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers. L'attaccante interista è grande appassionato di basket, e di NBA in particolare, e ha voluto immortalare il momento condividendo la foto con il cestista statunitense sul suo profilo Instagram.

