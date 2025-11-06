Un bambino di circa 12 anni è stato investito da un furgone questo pomeriggio, intorno alle 17.30, a Milano, all'angolo tra via Verro e via Antonini, nel quartiere Vigentino. La vittima era incosciente al momento dell'arrivo del 118, che lo ha trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul luogo dell'incidente sono presenti i genitori e la polizia locale di Milano.

La polizia locale sta cercando di capire se il ragazzino abbia attraversato sulle strisce, intanto il conducente sarà sentito e sottoposto ai controlli di prassi nel caso di incidente stradale.