Terremoto Pd a Oristano dopo lo strappo su Soru: dimissionari la segretaria provinciale e il segretario cittadino

Cagliari

Maria Obinu e Roberto Martani lo hanno annunciato durante la presentazione di “Alternativa sarda e democratica”

Hanno rassegnato le dimissioni dagli incarichi nel Partito democratico a Oristano la segretaria provinciale, Maria Obinu, e il segretario cittadino, Roberto Martani, insieme agli altri “dissidenti” che questa mattina a Cagliari si sono riuniti per la presentazione di “Alternativa sarda e democratica”. Gruppo che intende – come ha spiegato Enrico Pusceddu, componente dell’assemblea regionale del Pd ed ex sindaco di Samassi – “provare fino all’ultimo a riunire il centrosinistra”.

Il percorso di Alternativa sarda e democratica, ha detto Isabella Murtas, componente della segreteria regionale del Pd, “ancora oggi non dà un segnale di chiusura. Riteniamo che si possa trovare un punto d’incontro per unire il centro sinistra e essere uniti come sardi”.

Centro sinistra che appare ancora più diviso: Alternativa sarda e democratica nasce, infatti, dopo le contestazioni sulla candidatura della cosiddetta di “campo largo” per la guida della Regione di Alessandra Todde; e dopo la decisione dell’ex presidente della Regione, Renato Soru, di presentarsi da solo alla competizione elettorale col sostegno sinora espresso da sigle del centrosinistra e indipendentiste.

Ha parlato di “scelta non facile”, la segretaria provinciale del Pd oristanese, Maria Obinu, dicendo di aver anteposto al proprio destino politico personale il bene della Sardegna: “Non ho voluto pensare a me come Maria Obinu, ma a me come dirigente di quel partito che doveva fare qualcosa”.

“Ritengo che oggi ci sia l’opportunità di riscrivere il nostro destino, che non è già tracciato”, ha detto Obinu durante il proprio intervento. “Sentiamo parlare di unità. L’unità è necessaria, ma deve essere perseguita convintamente sulle idee per la nostra Sardegna, per cercare di cambiarne il destino. Noi abbiamo questa ambizione”.

“Ci hanno detto che stiamo inseguendo una chimera. Ci piace anche sognare, perché chi non sogna si sta precludendo il futuro”, ha detto ancora Maria Obinu tra gli applausi. “Noi vogliamo ancora sognare. Non parliamo per noi. Io la mia vita l’ho fatta, ma io ho due figlie. Ci vogliamo porre il problema del futuro dei nostri giovani? Io me lo voglio porre”.