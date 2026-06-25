(Adnkronos) - Due violentissime scosse di terremoto colpiscono il Venezuela. Il sisma fa tremare l'aeroporto di Maiquetia. I video realizzati nello scalo documentano la fuga disperata delle persone mentre la terra trema.
(Adnkronos) - Due violentissime scosse di terremoto colpiscono il Venezuela. Il sisma fa tremare l'aeroporto di Maiquetia. I video realizzati nello scalo documentano la fuga disperata delle persone mentre la terra trema.
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