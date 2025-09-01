Terremoto ai Campi Flegrei, serie di scosse: la più forte di magnitudo 4

(Adnkronos) - Terremoto ai Campi Flegrei (Napoli) oggi, lunedì 1 settembre 2025. Una serie di scosse è stata registrata da mezzanotte: poi questa mattina la più forte, di magnitudo 4.0, alle 4.55.

Lo sciame sismico è iniziato domenica. La terra non ha smesso infatti di tremare dal pomeriggio di ieri, quando alle 16.10 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.3. A seguire, si è verificata una scossa alle 16.36 (sempre magnitudo 3.3) e un'altra alle 16.38 (2.7). Poi di nuovo a mezzanotte e 33 minuti (2.8), alle 00.40 (magnitudo 2.5), all'1.09 (2.1), all'1.29 (2.8), all'1.32 (2.0), all'1.54 (2.3), alle 2.02 (2.3) e infine la più forte delle 4.55.

I centri più vicini sono stati sempre Pozzuoli e Bacoli, e a seguire Quarto.

