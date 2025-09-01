Terremoto ai Campi Flegrei, nuova forte scossa di magnitudo 4

(Adnkronos) - Sciame sismico ai Campi Flegrei (Napoli) oggi, lunedì 1 settembre 2025. La scossa più forte, di magnitudo 4.0, è stata avvertita alle 4.55. Ma la terra non ha smesso di tremare da domenica, quando si è verificata una scossa alle 16.10. Da allora se ne sono susseguite diverse, di magnitudo da 2.0 all'ultima più forte di stamattina.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie