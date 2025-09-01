(Adnkronos) - Sciame sismico ai Campi Flegrei (Napoli) oggi, lunedì 1 settembre 2025. La scossa più forte, di magnitudo 4.0, è stata avvertita alle 4.55. Ma la terra non ha smesso di tremare da domenica, quando si è verificata una scossa alle 16.10. Da allora se ne sono susseguite diverse, di magnitudo da 2.0 all'ultima più forte di stamattina.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie