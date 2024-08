Terralba, tutte le spese del Comune: dalle strade allo sport

Il Comune di Terralba continua a garantire la trasparenza delle sue finanze pubblicando mensilmente i dettagli delle spese sul sito governativo Soldi Pubblici . L’ultimo report offre uno spaccato delle priorità e degli investimenti che caratterizzano l’amministrazione comunale. Tra le spese più rilevanti, emerge chiaramente l’investimento in infrastrutture stradali, con un totale di 172.565 euro. Un’altra voce riguarda i contratti di servizio per l’assistenza sociale domiciliare, con un esborso di 161.892 euro. Le spese per pagamenti codificati dal tesoriere, ammontanti a 131.732 euro, fanno parte di un’importante operazione di regolarizzazione contabile. L’acquisto e la manutenzione di fabbricati ad uso abitativo comportano una spesa di 119.680 euro, un dato che suggerisce una continua attenzione alle esigenze abitative della comunità locale. Un altro aspetto degno di nota è il versamento delle ritenute per scissione contabile Iva, pari a 69.345 euro. Le spese per altre categorie, come i trasferimenti a famiglie, i contributi obbligatori per il personale e i contratti di servizio per le mense scolastiche,

Fonte: Il Giornale di Oristano

