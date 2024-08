Marrubiu, il Comune trova i fondi per nuovi loculi del cimitero

Lunedì scorso, la Giunta comunale di Marrubiu ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo blocco di loculi per il cimitero. Questa decisione si è resa necessaria a causa del continuo aumento dei decessi, che ha esaurito rapidamente la disponibilità di spazi. L’ultimo intervento di ampliamento del cimitero risale al primo trimestre del 2024, ma la crescente domanda ha evidenziato l’urgenza di ulteriori strutture. Da diverso tempo, il Comune di Marrubiu utilizza una nuova area cimiteriale, recentemente delimitata e non soggetta a vincoli paesaggistici, ma anche questa zona è ormai prossima alla saturazione. Tuttavia, questa nuova area cimiteriale non è ancora dotata di un “Piano Cimiteriale” ufficialmente approvato dall’Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione Autonoma della Sardegna. Tale piano è essenziale per la corretta gestione degli spazi, la viabilità interna e le varie opere di urbanizzazione. L’Ufficio Tecnico Comunale ha identificato una porzione residua di terreno, seppur di ridotte dimensioni, che consentirà la costruzione di un blocco di 20 nuovi loculi prefabbricati ad apertura frontale. Il

