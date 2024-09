Terralba, si attende la lista beneficiari della "Carta Dedicata a Te"

Il Comune di Terralba è in attesa di ricevere da Poste Italiane la lista definitiva dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te”. Il beneficio, introdotto per supportare economicamente famiglie in difficoltà, ha già visto una prima assegnazione nel 2023 e si rinnova ora per l’anno 2024. L’elenco, che comprenderà i nomi dei cittadini selezionati, sarà corredato dal codice identificativo della carta associata e verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune non appena disponibile. La pubblicazione seguirà l’ordine di protocollo Dsu, facilitando così l’individuazione dei beneficiari. Per coloro che avevano già ricevuto la “Carta Dedicata a Te” nel 2023, il contributo per il 2024 verrà accreditato sulla stessa carta. Questo significa che non sarà necessario effettuare nuove procedure o recarsi presso gli uffici postali, semplificando il processo per molte famiglie. Tuttavia, in caso di smarrimento della carta, i cittadini potranno richiederne una sostituzione presso qualsiasi Ufficio Postale. Sarà sufficiente presentare un documento di identità valido, il codice fiscale o la tessera sanitaria. La

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie