Comune di Busachi, concorso pubblico per un posto di funzionario

Il Comune di Busachi ha recentemente pubblicato un bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di un posto da Funzionario Tecnico, categoria D. L’iniziativa è stata avviata dal Segretario Comunale, Responsabile del Personale, in seguito alla determinazione numero 04 del 2 settembre 2024. La selezione sarà effettuata esclusivamente tramite esami, destinati a individuare un candidato con elevate qualificazioni nel settore tecnico, con competenze legate all’area dei funzionari locali. Questa è un’opportunità significativa per chi è alla ricerca di un impiego stabile e qualificato nella pubblica amministrazione. I candidati interessati devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente online attraverso il Portale Unico del Reclutamento (inPA), al seguente link: https://www.inpa.gov.it/ , autenticandosi con le credenziali Spid, Cie, Cns o eIDAS. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato alle ore 23:59 del 23 settembre 2024. Infine, il bando completo, che include tutti i dettagli relativi ai requisiti, alle modalità di svolgimento delle prove e agli aggiornamenti sul concorso, è disponibile sul sito

