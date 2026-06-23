Terna ha presentato, presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Cagliari, la quinta edizione del Master di II Livello "Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica", nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab, in collaborazione con gli Atenei di Cagliari, Palermo e Salerno.
Nel corso delle quattro edizioni precedenti, il
Master ha registrato risultati positivi, sia per l'elevato numero
di candidature ricevute sia per l'efficacia del programma nel
formare, attraverso un percorso altamente qualificante, le
professionalità richieste dalla transizione energetica. Un
riscontro concreto dell'impatto del Tyrrhenian Lab, che evidenzia
il ruolo strategico del Sud Italia per l'azienda, considerato un
territorio ad alto potenziale per lo sviluppo infrastrutturale e la
valorizzazione delle competenze.
Per gli studenti e le studentesse in possesso
dei requisiti illustrati nel bando sarà dunque possibile, entro il
1° settembre, presentare domanda di ammissione al Master, che
inizierà nel mese di novembre e sarà composto di undici moduli per
un totale di 60 crediti formativi.
Finanziato da Terna, il corso prevede una
formazione strutturata in moduli, arricchita da laboratori di
programmazione e attività pratiche sul campo.
Al conseguimento del Titolo di Master II
Livello, finalizzato alla formazione di figure con competenze
ingegneristiche, informatiche e statistiche, i 19 studenti
selezionati riceveranno da Terna una lettera di impegno
all'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Saranno quindi
inseriti nelle sedi territoriali aziendali operando in qualità di
esperti su tecnologie digitali a supporto della gestione del
sistema elettrico e della transizione energetica.
Il progetto Tyrrhenian Lab ha l'obiettivo di
istituire un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle
sedi delle città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link,
l'elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la
Sicilia e la Sardegna, per un totale di...