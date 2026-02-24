New York sepolta dalla neve a causa della tempesta invernale che sta colpendo il nordest degli Stati Uniti, una delle peggiori degli ultimi 150 anni. A Islip, nello Stato di New York, sono caduti più di 74 centimetri di neve, il dato più alto dal 1963 secondo il National Weather Service. Il record precedente risale al 9 e 10 febbraio 2013.

In alcune zone di New York City l'accumulo ha raggiunto i 48 centimetri, ha dichiarato il sindaco Zohran Mamdani, e le autorità hanno avvertito che la tempestala potrebbe entrare tra le dieci più violente mai registrate nella storia della città.

Oltre 40 milioni sotto allerta

La portata dell’ondata di maltempo è enorme nel complesso, oltre 40 milioni di persone sono ancora sottoposte ad allerta invernale e gli avvisi di bufera di neve si estendono per oltre 960 chilometri lungo la costa orientale. L'Nbc riferisce che oltre 600mila persone sono senza elettricità nel Nord-Est. Migliaia di voli sono stati cancellati in tutto il Paese, con i disagi maggiori negli aeroporti dell'area di New York.

Il Boston Globe non esce in edicola: “Decisione senza precedenti”

Il Boston Globe ha annunciato che la neve è così forte che non sarà possibile stampare la versione cartacea del suo giornale. Il quotidiano ha definito la decisione "senza precedenti" nei suoi 153 anni di storia, ma la tempesta di nord-est e la forte nevicata "hanno impedito al personale addetto alla stampa del giornale di raggiungere in sicurezza Taunton, ora sede della tipografia Globe".

Circa 60 cm di neve sono caduti in alcune zone del New Jersey e di Long Island. New Jersey, Rhode Island, Pennsylvania e Connecticut hanno dichiarato lo stato di emergenza, imponendo divieti di circolazione per i veicoli commerciali e restrizioni di viaggio. Diversi distretti scolastici, tra cui quelli di New York e Boston, hanno chiuso le scuole oggi.