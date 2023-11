Tanti non pagano la tassa di soggiorno? A San Vero Milis controlli del Comune

San Vero Milis

La Giunta ha rivisto gli importi per il 2024, aumentandoli del 50%



A San Vero Milis la tassa di soggiorno sta diventando un caso. “Finora nel 2023 abbiamo incassato circa 50.000 euro, ma secondo i nostri calcoli parecchi non hanno pagato”. Lo ha detto il sindaco Luigi Tedeschi, annunciando controlli approfonditi.

“Risultano agriturismi e case vacanze che non hanno dichiarato niente”, ha sottolineato il primo cittadino. “Stiamo incrociando i nostri dati con quelli della Prefettura e della Regione. È prevista una multa per chi non ha pagato. E tra sanzioni e accertamenti, probabilmente riusciremo a raggiungere i 100.000 euro, considerando quanto già incassato”.

Nel 2024 a San Vero l’imposta di soggiorno aumenterà del 50%: passerà a 3 euro al giorno per chi trascorrerà fino a sette notti in un albergo a quattro o più stelle; a 2,25 euro al giorno per gli alberghi a tre stelle; 1,50 euro a notte per chi, invece, sceglierà altre strutture come agriturismo, b&b, affittacamere, case e appartamenti vacanze, case per ferie e campeggi. I nuovi impoprti sono fissati in una delibera approvata nelle scorse settimane dalla Giunta comunale.

“Chiediamo a tutti un piccolo contributo per avere una marina con sempre più servizi”, spiega Tedeschi. “Quanto incassiamo dalla tassa di soggiorno viene utilizzato per migliorare il verde o sistemare le strade di accesso al mare”.

L’istituzione dell’imposta era stata decisa nel 2019 all’interno dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis-Terra dei Giganti. Subito avevano aderito Cabras e Oristano, mentre a San Vero Milis era arrivata due anni fa.