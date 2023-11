Manca il medico, venerdì chiuso l’ambulatorio straordinario a San Vero Milis

San Vero Milis

Lo ha comunicato l’Asl

L’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di San Vero Milis sarà chiuso domani, venerdì 1 dicembre, per indisponibilità del medico. Lo ha annunciato l’Asl 5.

Il servizio in via Santa Barbara 13 è riservato ai pazienti senza medico di base a San Vero Milis, Narbolia e Zeddiani.

Sono 24 gli Ascot in provincia di Oristano: Allai, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaurbana e Zeddiani.

I cittadini privi del medico di famiglia possono recarsi negli ambulatori nei giorni e negli orari pubblicati sul sito asl5oristano.it, muniti di tessera sanitaria, per ottenere gratuitamente prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli accordi collettivi nazionali.

Giovedì, 30 novembre 2023