Tanti auguri a tzia Cesira, per i suoi cento anni alla vigilia di Natale

Usellus

Festeggiata anche con una targa ricordo donata dal Comune

Grande festa a Usellus per il traguardo dei 100 anni raggiunto da Cesira Atzori, tzia Cesira, come tutti la conoscono. Sabato scorso 23 dicembre, giorno del suo compleanno, dopo la messa si è svolta una grande festa. Invitati tutti i compaesani, per espressa richiesta della festeggiata.

Presenti numerosi nipoti e pronipoti, tanti amici e parenti e l’amministrazione comunale di Usellus che ha regalato una targa a ricordo dell’evento.

Tzia Cesira, vedova da alcuni anni, è donna semplice, energica e decisa. La si può ancora incontrare in strada mentre va a ritirare la pensione e sino a poco tempo fa attraversava il paese per andare a casa sua o in chiesa. Vive a casa della nipote Francesca e vicino all’altra nipote Lucia e spesso si intrattiene a parlare in strada con chi passa da quelle parti.

“La presenza delle persone longeve nelle nostre piccole comunità”, commenta il vicesindaco di Usellus Antonio Deiola, “sono il filo che ci lega al passato e testimonianza vivente di tempi e di vicende andate. La loro esistenza è uno scrigno di conoscenze preziose che si tramandano ancora oggi. Ancora tanta salute e serenità a Tzia Cesira!”.

Martedì, 26 dicembre 2023

