A gennaio esce il libro postumo della scrittrice di Cabras Michela Murgia, scomparsa ad agosto

Roma

Ci ha lavorato sino agli ultimi giorni della sua vita e martedì 9 gennaio prossimo uscirà per Rizzoli Dare la vita, l’ultimo libro della scrittrice e intellettuale di Cabras Michela Murgia, morta lo scorso 10 agosto a 51 anni a causa di un tumore.

Il libro raccoglie una serie di riflessioni sui concetti di maternità e famiglia, elaborate e scritte da Murgia nelle sue ultime settimane di vita su temi di cui si era sempre occupata.

Tra le altre cose Dare la vita parla di legami familiari non tradizionali, esistenti in assenza di vincoli di sangue, cioè di quella che Michela Murgia definiva la «famiglia queer», adattando al lessico familiare un termine oggi usato per identificare orientamenti sessuali e identità di genere non conformi alla norma.

Il libro è curato da Alessandro Giammei, ricercatore di letteratura italiana all’università di Yale, negli Stati Uniti, e “figlio d’anima” di Murgia, come si è definito.

Martedì, 26 dicembre 2023

