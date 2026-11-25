(Adnkronos) - "Quello che emerge dal rapporto è sicuramente la lettura di alcuni elementi critici conosciuti, come ad esempio un rapporto infermieri ogni mille abitanti inferiore ai valori Ocse. Possiamo però vedere che c'è un patrimonio di competenze che emerge sia dalla valutazione che gli infermieri fanno di se stessi, ma anche riconosciuto dai cittadini, su cui poter investire". Lo ha detto Lorenzo Taddeucci, presidente Opi - Ordine professioni infermieristiche Livorno, al convegno 'Infermieri, la professione cambia - Presentazione del II Rapporto Fnopi-S. Anna sulle professioni infermieristiche', promosso da Fnopi - Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, nell'ambito del XXI Forum Risk Management in Sanità di Arezzo, in corso fino al 27 novembre.

Rispetto alla prima edizione del Rapporto, questa seconda "ha cercato di approfondire - ha sottolineato - anche i punti di vista che provengono sia dagli infermieri che dai cittadini, principali stakeholders della nostra professione. Ci spostiamo da un'analisi descrittiva degli indicatori tecno-strutturali e andiamo ad approfondire qual è il punto di vista degli infermieri e dei cittadini".

"Uno degli elementi più critici, con aspetti di miglioramento, emerge proprio quando le competenze si devono sviluppare all'interno delle organizzazioni - ha approfondito Taddeucci - C'è molto da fare per i servizi sanitari rispetto ai nuovi modelli, per rispondere in maniera migliore ai bisogni assistenziali dei cittadini. C'è un patrimonio di competenze da sviluppare che anche i cittadini riconoscono e penso questo sia il dato su cui poter lavorare anche per migliorare i dati quantitativi che rappresentano elementi con assoluti margini di miglioramento", ha concluso.