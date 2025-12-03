Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, resti trovati nel pozzo della sua villetta
Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira, il triestino ex dipendente di Poste italiane, originario di Modena, scomparso nel 2019 quando aveva 66 anni: sono suoi i resti trovati nel pozzo della villetta dove viveva a Sagrado, in provincia di Gorizia. Lo rivela 'Il Piccolo' spiegando che il dato è emerso dagli esami eseguiti sull'arcata dentale.
Per la sua scomparsa sono indagati la ex convivente, Mariuccia Orlando, il fratellastro di lei, Moreno Redivo, e il figlio della donna, Andrea Piscanec. L'accusa è di concorso in omicidio volontario, concorso in sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata per il ritiro della pensione di Mezzalira anche dopo la sua scomparsa.
