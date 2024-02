Oristano

Questo pomeriggio la presentazione ufficiale

Sviluppo e valorizzazione del territorio, del valore umano ed economico, potenziamento del sistema dei trasporti e rilancio della sanità pubblica. Sono le sfide da cui parte nell’Oristanese la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni in programma in Sardegna domenica 25 febbraio, a sostegno del campo largo e della candidatura di Alessandra Todde alla presidenza della Regione.

I sei candidati pentastellati per la circoscrizione di Oristano si sono presentati oggi in città, nella sede di via Vittorio Veneto, alla presenza del senatore Ettore Licheri, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. “Per fare politica”, ha detto Licheri, “serve una fiamma civica, servono persone serie. Ecco perché è così difficile stare nel Movimento 5 Stelle. Se vogliamo crescere come popolo e come nazione sarda dobbiamo cercare una classe politica alta. Così è certamente più difficile trovare candidati e radicarsi nei territori, ma è la strada da seguire”.

In provincia il Movimento 5 Stelle corre con il medico di Bosa Elena Chessa, l’agente di commercio di Terralba Stefano Cuccu, Devid Deidda di Cabras, che lavora nella grande distribuzione, la consulente del lavoro di Santu Lussurgiu Emanuela Pes, il consigliere regionale uscente di Oristano Alessandro Solinas, laureato in Giurisprudenza, e la vicesindaca di San Vero Milis Daniela Zaru, professionista nel settore della programmazione territoriale e della gestione alberghiera.