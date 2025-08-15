(Adnkronos) - E' di due persone ferite il bilancio della sparatoria avvenuta nei pressi della moschea a Orebro, nel sud della Svezia. Lo riferisce il sito di Aftonbladet, precisando che, secondo la polizia, l'episodio sarebbe riconducibile a uno scontro tra bande rivali. 

 

Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it 

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie 