Summer party aziendale: come organizzare il perfetto evento di team building

La festa aziendale estiva è un ottimo modo per creare complicità tra i colleghi e sollevare il morale dell'azienda. Una buona festa farà sentire tutti positivi e più motivati a lavorare in squadra. Per avere una festa di successo, ci sono alcune linee guida da seguire: non programmare troppo le attività; fare i preparativi in anticipo in modo che tutto fili liscio; scegliere attività che interessino diversi gruppi di persone e molto altro.

Cosa non può assolutamente mancare

Per il successo di un'azienda non basta avere un'idea innovativa. È altrettanto importante mostrare solidarietà e coesione tra i colleghi. Ecco perché le migliori feste aziendali estive sono quelle che riuniscono i dipendenti in un'atmosfera amichevole. Per organizzare un evento di successo, è necessario avere l'atteggiamento giusto, la motivazione, l'organizzazione e soprattutto la creatività.

Quando si organizza una festa aziendale estiva, ci sono alcune cose da tenere a mente. Ad esempio, è meglio che sia organizzata all'aperto, in modo che i dipendenti si godano l'aria fresca della serata. Di fondamentale importanza è che gli ospiti interagiscano tra loro durante il raduno; questo obiettivo può essere raggiunto organizzando attività di team-building, come battaglie di palloncini d'acqua e partite di bowling su prato. Favorire la creazione di un senso di identità è molto importante per il successo dell’azienda.

I giochi sono infatti modo per incoraggiare la partecipazione attiva e aggiungere un po' di divertimento agli eventi aziendali, che spesso possono correre il rischio di essere noiosi se non opportunamente organizzati. Le feste in giardino comunque sono sempre molto apprezzate e offrono un'atmosfera piacevole e socievole. Inoltre, può essere positivo che i partecipanti abbiano ampie possibilità di scattare foto con i loro colleghi e amici, poiché i ricordi di questi eventi possono durare tutta la vita.

Per personalizzare la serata e far sentire tutti parte della stessa famiglia aziendale, un'idea può essere ricorrere a gadget personalizzati, disponibili in tantissime tipologie su portali come axonprofil.it, con i quali ci si può davvero sbizzarrire. Qualsiasi oggetto può riportare il logo dell'azienda: una tale cura per i dettagli spesso inorgoglisce i dipendenti, rendendoli ancora più soddisfatti di essere parte dell'attività. Tutto questo, però, non riguarda solo coloro che lavorano all'interno degli uffici, ma anche eventuali partner. In alcuni casi, queste occasioni offrono ai clienti l'opportunità di conoscere l'azienda in un contesto meno formale.

Per quanto riguarda il cibo, si può organizzare un buffet con tartine, dolcetti, vini e bevande. Bisogna tuttavia bisogna tenere sempre conto in anticipo dei gusti di tutti, ma soprattutto di eventuali allergie o intolleranze alimentari. Queste vanno preventivamente prese in considerazione e annotate, per far sì che nessuno resti a digiuno durante la serata.