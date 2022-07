Il Monopoly: dal tavolo di casa all'online

Tra i giochi da tavolo più famosi si può indubbiamente menzionare il Monopoly. Si tratta di un vero e proprio classico, che ha tenuto intere generazioni in allegria, cimentandosi in match davvero avvincenti. La partita può durare anche più di un'ora e il numero di giocatori ammessi va da un minimo di 2 sfidanti a un massimo di 6. La storia di questo gioco affonda le proprie radici all'inizio del 1900 e in Italia viene commercializzato nel 1936 con un nome leggermente diverso, ovvero Monopoli. L'idea di base è il monopolio che si deve instaurare per vincere, acquistando le proprietà, costruendo case, alberghi e incassando la relativa rendita ogni volta che l'avversario si ferma sulla casella inerente a un possedimento, finché lo stesso non dichiara bancarotta perché finisce i soldi a disposizione.

Le tendenze dell'ultimo periodo hanno visto una trasformazione radicale del concetto di gioco e ogni passatempo è sbarcato online, con riproposizioni elettroniche dei più tradizionali sistemi di divertimento di gruppo o individuale. Ovviamente nei casinò del web ci si può cimentare da soli, sfidando la macchina e tentando la fortuna a caccia della ricompensa in denaro. Non c'è più la componente dell'avversario in carne e ossa ma la partita è altrettanto intensa. Tra i titoli più richiesti del momento merita citare Monopoly Megaways, disponibile nei migliori casino online stranieri con tante funzioni e buone prospettive di guadagno per i più temerari.

A partire dagli anni ottanta, anche il mondo dei videogiochi ha visto un interessamento dei produttori, con imitazioni e trasposizioni a firma delle più note aziende dell'ambito dell'elettronica. Per adulti e per ragazzi di tutte le età il gioco del Monopoly è sempre stato un'icona e il suo fascino non sembra destinato a tramontare, trovando nuove interpretazioni nonché applicazioni inedite ancora da sviluppare per continuare a divertire tutti.

I casinò stranieri su internet che offrono l'opportunità di giocare a Monopoly sono davvero numerosi. Talvolta vengono guardati con un certo scetticismo, proprio perché si tratta di compagnie che hanno sede fuori dal territorio nazionale ma, se si approfondisce l'argomento, si nutre la massima fiducia per queste aziende che ormai sono leader nel settore. Talvolta le percentuali di vincita sono addirittura superiori rispetto alla media ed è molto consigliato stare costantemente aggiornati sulle novità, per non farsi scappare i bonus di benvenuto e gli altri incentivi per registrarsi alle varie piattaforme.

Alcuni casinò stranieri hanno il deposito minimo, che può ammontare a una cifra assolutamente irrisoria che si aggira intorno a 5€, differenziandosi poi in base allo specifico sistema di scommesse. Ci sono poi casino stranieri senza deposito che riconoscono bonus per i nuovi clienti, con lo scopo di far avvicinare le persone, dimostrare la fruibilità delle slot machine, l'immediatezza dei giochi e la chiarezza dei metodi di payout.

La slot sul gioco da tavolo più famoso di cui abbiamo parlato in questo articolo si chiama Monopoly Magaways e nella versione più diffusa nelle sale virtuali è una slot con 6 rulli, munita di Reel Adventure, con molte possibilità diverse di vincita. Per provare basta posizionarsi sulla freccia e impostare l'importo desiderato. Si può anche scegliere l'avvio in automatico selezionando gli spin che si vuole fare e i limiti della partita.

Il protagonista principale di questa slot è Mr. Monopoly, che appare tutte le volte che registri una vincita. Ci sono poi altri meccanismi premiali, come la stazione ferroviaria, che può diventare una tua proprietà e permetterti di usufruire di un giro gratis. Possono comparire le icone delle utenze, che si trasformano in moltiplicatori per le vincite più alte. La casella probabilità nella slot machine ti indirizza a una proprietà, assegnandoti poi un numero variabile di case. Non possono mancare gli imprevisti, eventualità presente anche nel gioco classico da tavolo.

