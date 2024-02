Marrubiu

Ecco le classifiche complete secondo i voti assegnati dalla giuria



Sono stati gli Storpions di Terralba a conquistare il primo premio de Su Marrulleri 2024, dopo tre giornate ricche di eventi e divertimento a Marrubiu chiuse dalla grande sfilata regionale dei carri allegorici.

Dopo la vittoria in casa in occasione del Mattisi de Coa, lo storico gruppo ha festeggiato i primi 25 anni di vita con il tema “Storpions rock – Le origini del mito”, una rivisitazione del primo carro portato in scena un quarto di secolo fa; il risultato è stato considerato il migliore dalla giuria.

Il secondo posto è andato al marrubiese Galaxy Team con “Pinocchio” – staccati di appena 7 punti, 423 contro 430 -, al terzo posto i Lillo Boys di Gonnosfanadiga e il loro carro a tema “Worderful Toys”, con un distacco davvero minimo dai secondi.