Su Gazetinu, martis 20 de freàrgiu de su 2024

Cara a su mercadu lìberu de s’energia – S’acabbu de su mercadu amparadu de s’energia amegat de s’acostire: a pustis chi amus saludadu cussu de su gas su mese passadu, dae su 1 de trìulas amus a dèpere fàghere sa matessi cosa cun cussu de s’energia elètrica.

Is comporadores depent duncas seberare a unu frunidore de su mercadu lìberu, chirchende de nche cumprèndere carchi cosa intra de tarifas, prètzios e cuntratos noos. Pro agiudare a is tzitadinos arribat però s’Arera, s’Autoridade de Regulamentu pro s’Energia, Retzas e Ambiente, chi at publicadu unu portale in ue si ddoe agatant totu is ofertas de is frunidores diferentes.

Pro àere unu cunfrontu intra de is tarifas, tocat a inditare su comune in ue si tenet sa residèntzia e atzùnghere àteros informos, comente a su nùmeru de is cumponentes de sa famìllia, sa genia de eletrodomèsticos e de illuminatzione e cantos chilowatt si consumant a s’annu cun su cuntratu chi si tenet.

Is utentes chi imbetzes no ant a seberare a unu frunidore de su mercadu lìberu a intro de su 1 de trìulas, ant a tramudare dae se a bellu-a bellu a su regime de amparu, chi at tènnere dura de tres annos, francu perlongamentos apostivigados dae sa lege. S’Arera, in is dies passadas, at inditadu is siendas frunidoras.

Is comporadores de sa tzitade metropolitana de Casteddu, de sa provìntzia de Aristanis e de su Sud de Sardigna ant a tramudare a A2A Energia, is residentes in provìntzia de Nùgoro e de Tàtari ant a tramudare a Illumina.

Segundu is primos contos, cun su tramudu is utentes diant tènnere un’isparànniu mesanu asseguradu de 73 èuros a s’annu. Ma s’Adiconsum no est de acòrdiu cun s’acabbu de su mercadu amparadu. “S’invitu chi faghimus a is comporadores”, at decraradu Giorgio Vargiu, presidente de s’Adiconsum, “est semper su pròpiu: abarrade in su mercadu amparadu e, si seis in su mercadu lìberu, torrade a su portu seguru de su servìtziu de amparu prus mannu a intro de su mese de làmpadas. Si in su tempus benidore carchi sienda at a fàghere a bona proponende tarifas e servìtzios che is iscedosos, su cliente podet semper tramudare a su mercadu lìberu. Ma, pro immoe, de cuncurrèntzia bera non nd’at”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.