Su Gazetinu, mèrcuris 3 de ghennàrgiu de su 2024

Cumentzant is bèndidas a baratu de s’ierru – In Sardigna puru inghitzant is bèndidas a baratu de s’ierru. Is iscontos ant a cumentzare chenàbura chi benit, 5 de ghennàrgiu, su bèsperu de sa Pasca de is Tres Rees. Sa Regione Sardigna at respetadu su calendàriu natzionale. Isceti in Badde de Aosta is bèndidas a baratu sunt cumentzadas oe.

Segundu s’Ufìtziu pro is Istùdios de Confcummèrtziu, in Itàlia ònnia persone at ispèndere in mèdia 137 èuros. Su volùmene de afàrios at a èssere in totu de 4,8 milliardos de èuros. In Sardigna, però, s’ispesa mesana at a èssere isceti de 90 èuros peròmine.

In s’Ìsula nostra is bèndidas a baratu de s’ierru ant a tènnere dura de 60 dies e ant a acabbare, duncas, martis 5 de martzu.

“Custas bèndidas”, at naradu su presidente natzionale de sa Federatzione Moda Itàlia-Confcummèrtio, Giulio Felloni, “sunt un’oportunidade manna pro is comporadores, chi ant a pòdere agatare in is butegas de moda prodùsimentos de calidade de ònnia genia a baratu”.

Confcummèrtziu, in prus, frunit consìgios utilosos pro chie còmporat mertze a baratu. Prus a fine, sa possibilidade de permìtere sa cuncàmbia de sa roba comporada dd’istabilesset su butegheri. Si però su produsimentu est guastu, su bendidore est obligadu a dd’acontzare, a ddu remplasare o, si non faghet, a torrare su dinari a su comporadore o a si ddu bèndere a prètziu fintzas prus baratu.

Is chi faghent còmporas in sa retza tenent su diritu de torrare sa mertze chi ant comporadu o de dda mudare a intro de 14 dies dae cando dda retzint.

Su butegheri depet atzetare is pagamentos cun sa carta e dd’est de òbligu a inditare su prètziu de bèndida prenu, a prus de cussu cun s’iscontu.

Sa contraventzione pro chie non respetat is règulas de is saldos dda previdet s’art. 22 (commas 3, 6 e 7) de sa Lege n. 114 de su 1998. In Sardigna si pigat a cunsideru s’art. 7 de sa Lege regionale n. 5 de su 18 de maju de su 2006 e su Decretu n. 8 de su 2011 de s’Assessore regionale de is Fainas produsidoras.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.