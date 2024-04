Su Gazetinu, mèrcuris 3 de abrile de su 2024

Artesania in mustra in su Cabu de Susu de Sardigna – S’artesania de su connotu barbaritzinu in mustra in su Padiglione Tavolara de Tàtari, sa faina cuncordada dae Confartesania Nùgoro Ogiastra e finantziada dae su GAL Barbàgia a intro de su progetu “Retza Noa de is Artesanos de Barbàgia”.

Sunt 14 is impresas chi traballant sa linna e is metallos, iscarpitas e peddàmene, sartoria e bestimentas, prendas, istèrgiu de terra e tzeràmica, màscheras, arròba tèssia e àteras cosas de arte, chi arribant dae 8 biddas, chi fintzas a su 30 de abrile ant a mustrare is produsimentos issoro in su “Salone de is Butegas”, s’àrea dedicada a is mustras de Tavolara contivigiada dae Confartesania de Tàtari.

“Is produsimentos chi amegamus de mustrare inoghe in Tàtari”, narant Giuseppe Pireddu e Pietro Mazzette, presidente e segretàriu de Confartesania Nùgoro Ogiastra, “non sunt isceti una richesa pro s’estètica de su territòriu, ma sunt fintzas unu ponte intra de su tempus passadu e cussu presente, alloghende s’istòria e avalorende s’identidade culturale de su logu”.

Custa est sa prima faina de sa Retza Noa de is artesanos de Barbàgia, progetu nàschidu in su