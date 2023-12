Su Gazetinu, mèrcuris 27 de nadale de su 2023

In su mese de nadale bator chentenàrias noas in provìntzia de Aristanis – Sunt semper de prus is biddas de sa provìntzia de Aristanis chi si podent bantare de àere una richesa manna: is chentenàrios. Afestados dae is famìllias mannas issoro e dae totu sa bidda, sunt testimòngios de s’istòria de is logos in ue ant bìvidu e, a manera prus generale, de totu s’Ìsula.

In custas ùrtimas chidas sunt bator is fèminas de sa provìntzia de Aristanis chi sunt lòmpidas a su traguardu de is chentu annos. Cumentzende dae Aristanis, su 14 de nadale nd’at istudadu is chentu candeleddas suas tzia Eudige Sanna: baruminesa, at tramudadu a Aristanis in su 1951. A pustis chi s’est cojuada, si nd’est incurada de sa famìllia e at contivigiadu sa fide. E, mancari sa Covid-19 dd’apat lassadu carchi rastru, gosat de una salude de ispantu e sa die de su cumprimentu de is annos at retzidu a su sìndigu Sanna, chi d’at donadu una targa pro regordu.

Duas dies in antis de Paschighedda, semper su primu tzitadinu de Aristanis est andadu a domo de tzia Iolanda Skubin. Nàschida in Castel Dobra in su 1923 – in cussos tempos una tzitade italiana in provìntzia de Gorìtzia, oe in terra islovena – at connotu sa simana trista de sa de Duas Gherras Mundiales. In su 1957 at tramudadu cun su pobiddu e cun sa fìgia a Aristanis, in ue dd’est nàschidu su de duos fìgios. Oe nche passat su tempus in cumpangia de is tres nebodes istimados chi tenet.

Su 19 de nadale, imbetzes, su sèculu de vida dd’at afestadu tzia Natalina Atzei: nàschida in Abas, s’est cojuada cun unu paesanu suo e, in is Annos Setanta, aiant lassadu sa Marmidda pro nche tramudare a Arborea in chirca de traballu. Pagos annos a como aiant afestadu paris is 70 annos de coja. Oramai viuda, a tzia Atzei non ddi mancat s’istima de sa famìllia e de is amigas/os noos de sa domo de pasu, in ue at seberadu de bìvere.

In Useddus, in fines, festa manna su 23 de nadale pro tzia Cesira Atzori: pro afestare is chentu annos at invitadu a totu sa bidda. Ancoras biatza e in salude, s’istentat faeddende cun is bighinos chi passant in dae in antis de domo sua e, ònnia mese, andat a sa Posta pro si-nche pigare sa pensione.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.