L’elicottero dei vigili del fuoco per salvare un bovino caduto in una scarpata

Arzana

Soccorso anche un cane

Un bovino caduto in una scarpata e un cane finito in una voragine rocciosa di circa 10 metri sono stati soccorsi oggi dai vigili del fuoco. Per il primo si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Drago 143.

Il bovino è stato recuperato a Bau Elistara. È stato trasportato utilizzando un gancio baricentrico, strumento sospeso sotto la struttura dell’elicottero.

Entrambi gli animali sono stati consegnati in buone condizioni di salute ai proprietari.

Nelle operazioni di soccorso sono state impiegate diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro.

La voragine rocciosa in cui era finito il cane

Mercoledì, 27 dicembre 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta

Fonte: Link Oristano