Su Gazetinu, mèrcuris 27 de martzu de su 2024

Tropu longos is tempos de isetu in is Prontos sucursos – In Sardigna unu malàidu ònnia bator abbandonat su Prontu sucursu in antis de sa bìsita, cando ddis sunt faghende is averiguaduras o si nono in antis de sa serrada de sa cartella clìnica. Est su chi nde essit a pìgiu dae su raportu in contu de s’istadu de salude de sa sanidade contivigiadu dae s’Agenas, s’Agentzia natzionale pro is servìtzios sanitàrios regionales.

S’istùdiu de is retzas chi dipendent dae su tempus dd’ant fatu ocannu passadu pighende in cunsideru is resurtados de s’averiguamentu cunforma a su 2022. In 12 meses is intradas a is Prontos sucursos in Sardigna sunt istadas 185.422. Pro is còdighes biancos nd’at essidu a campu unu tempus de permanèntzia mesanu de 125,73 minutos, cunforma a sa mèdia natzionale de 164,26.

Pro is còdighes birdes su tempus nche àrtziat a 255,91 minutos, prus de sa mèdia natzionale de 229,96. Ddoe sunt, ancoras, is còdighes grogos, cun unu tempus de permanèntzia in s’ìsula nostra de 418,66 minutos cunforma a sa mèdia de 416,51 in Itàlia. In fines is còdighes rujos: pro is malàidos prus graves su tempus de permanèntzia mesanu