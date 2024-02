Su Gazetinu, mèrcuris 21 de freàrgiu de su 2024

Su sidi de su sartu – Una sicànnia mala amegat de turmentare is sartos de Sardigna e arriscat de si furriare a èssere intra de is peus connotas in s’ierru. Custa est sa denùntzia de Coldiretti, chi sutalìniat chi in cussòrgias mannas de s’Ìsula nostra dae tempus meda non ddoe at caladu nemmancu un’istìddiu de abba o ddoe at pròpidu pagu.

In is ùrtimas 70 dies at pròpidu bator bortas ebbia. Cultivos e matedu amegant de sufrire su sidi, ma fintzas is pasturas e is tretos in ue non ddoe at irrigatzione sunt in dificultade manna. Su bilàntziu de s’abba chi at ghetadu, segundu is datos de Coldiretti, no est bellu meda. Is pagas proiduras sunt acontèssidas a metade de su mese de idas e calicuna cosa at ghetadu a primìtzios de freàrgiu.

Baronia, Nurra, Ogiastra, Sàrrabus, Campidanu de Giosso e Sulcis sunt is zonas chi amegant de sufrire de prus.

Sa situatzione immoe est mala a suportare, ma giai in is ùrtimos meses de su 2023 sa punna fiat a su sicore, cun simanas longas in ue non proiat o – a bortas – cun isderrocadas de abba dannàrgia.

“Custa situatzione minetzat sa seguresa econòmica de is siendas, ma fintzas su istare bene de is comunidades rurales”, at naradu Battista Cualbu, presidente de Coldiretti Sardigna. “A dolu mannu paret chi s’impignu pro sa campànnia eletorale portet a is polìticos a non cunsiderare sa chistione comente si diat dèpere”.

“Sa situatzione est semper prus grae: is siendas sardas, mancari sigant a assegurare su produsimentu de late, casu, petza, fruta e birdura pro totus, sunt in suferèntzia pro more de s’ismèngua in is balàngios e pro more de s’incarimentu de is costos de produsimentu”, narat Luca Saba, diretore de Coldiretti Sardigna. “Bisòngiat chi sa Regione agiudet custas siendas in dificultade”.

“Serbit a decrarare s’istadu de istorbu naturale in is cussòrgias chi sunt prus in suferèntzia”, acabbat Cualbu. “Est de importu chi is sìndigos puru fatzant intèndere sa boghe issoro, pro parare fronte a custa simana aici dificultosa”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.