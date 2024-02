Decimomannu

Il mezzo, in buone condizioni, sarà restituito al proprietario

Guidava un motorino rubato e senza avere la patente. Un giovane di 21 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per ricettazione e reiterazione di guida senza patente.

Il ventunenne, di Villaspeciosa, è stato sorpreso alla guida del mezzo ieri a Decimomannu, dai Carabinieri della stazione del paese.

Era sprovvisto del patentino di guida, mai conseguito, e il ciclomotore che guidava – un’Ape Piaggio 5 – era stato rubato due anni e mezzo fa a un 70enne di Siliqua, che non sperava più di ritrovarlo.

Il piccolo mezzo, ancora in buone condizioni, sarà restituito al proprietario che potrà nuovamente utilizzarlo per il trasporto di materiale agricolo, come faceva prima del furto.

Mercoledì, 21 febbraio 2024