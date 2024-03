Su Gazetinu, mèrcuris 20 de martzu de su 2024

Caminos abertos – Ant a passare peri logos ispantosos is caminos propostos cun “Caminos Abertos”, sa faina cuncordada dae sa Regione Ùmbria a ue ddoe at pigadu parte fintzas s’Ìsula nostra a intro de su programma natzionale “Iscoberi s’Itàlia chi non connoschias – Biàgiu italianu”.

Su progetu bolet promòvere su turismu lentu cun caminos e itineràrios chi potzant fàghere a connòschere logos bellos de Itàlia. In is dies de su 13 e de su 14 de abrile in totu Itàlia is caminos seberados ant a èssere 42, est a nàrrere duos pro onni regione o provìntzia autònoma, cun prus de 2.000 caminadores interessados.

In Sardigna si cumentzat sàbadu cun su Caminu frantziscanu, un’àndala peri is rastros lassados dae is paras in s’Ìsula nostra. Su tretu de caminu imprassat is provìntzias de Aristanis e de su Sud de Sardigna. Dae Làconi, bidda nadìa de santu Fra Nàtziu e unu de is sìmbolus frantziscanus, s’at a mòvere cara a Geroni. Andende andende s’ant a pòdere bìere su parcu Aymerich, su Menhir museum, is crèsias dedicadas a Sant’Ambrògiu e a Santu Fra Nàtziu e sa domo nadìa de su santu in Làconi. Sighende in su