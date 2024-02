Su Gazetinu, mèrcuris 14 de freàrgiu de su 2024

Sa Cunferèntzia Episcopale Sarda – Sa Cunferèntzia Episcopale Sarda, chi in is dies passadas at fatu un’addòbiu in Donigala Fenughedu, at fatu unas cantas nòminas de importu pro sa Crèsia sarda.

In custu addòbiu intra de is pìscamos sardos, a don Fidele Koto de sa Diòtzesi de Abas-Terraba dd’ant nominadu diretore regionale pro sa Cooperatzione missionària intra de is Crèsias; professora Anna Maria Posadino de sa Diòtzesi de Tàtari est imbetzes sa delegada regionale pro s’Educatzione, s’Iscola e s’Universidade.

In fines, don Maurizio Mirai de sa Diòtzesi de Igrèsias est su delegadu nou pro s’Ufìtziu de sa dotrina; dotore Roberto Comparetti de sa Diòtzesi de Casteddu est su delegadu a is Comunicatziones sotziales.

Ma is pìscamos sardos ant fintzas fatu un’apellu a su mundu polìticu pro su tempus benidore de s’Ìsula, sende chi sunt acostende is Eletziones regionales 2024. Is eletziones de su 25 de freàrgiu e su traballu sunt duas de is chistiones prus de importu isboligadas dae sa Cunferèntzia.

A prus de àere regordadu s’importu de andare a votare, is pìscamos ant espressadu pistighìngiu pro sa situatzione de su mundu de su traballu in Sardigna, sutaliniende su bisòngiu de unu pranu de atzione de dura.

“Is mudaduras chi amegamus de connòschere, fintzas cussas gràtzias a is tecnologias noas e a unu sistema econòmicu-finantziàriu in ue s’òmine e is comunidades paret chi content semper prus pagu, òbligant a torrare a pònnere in mesu sa polìtica”, at naradu munsennore Corrado Melis, segretàriu de sa Cunferèntzia.

“Isceti torrende a règulas sotziales a cumone dignas de s’òmine, is logos nostros ant a pòdere torrare in frore e torrare a connòschere s’ispera pro su tempus benidore!, at atzuntu. “Is printzìpios costitutzionales de giustesa e de isvilupu, de democratzia e de bonucoro sunt cussos chi, comente a fideles, ddos agatamus fintzas in sa dotrina sotziale de sa Crèsia”.

Antoni Nàtziu Garau

