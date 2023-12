Su Gazetinu, lunis 18 de nadale de su 2023

Su Prèmiu “Fèminas e Traballu” – Ocannu puru su Prèmiu de sa Regione Sardigna “Fèminas e Traballu” at reconnotu s’impignu mannu de is fèminas protagonistas de su mundu de su traballu in Sardigna.

Eris a mangianu, in Casteddu, presentes s’assessora regionale de su Traballu, Ada Lai, sa ministra de su Traballu e de is Polìticas sotziales, Marina Elvira Calderone, e is autoridades tziviles, militares e religiosas de s’Ìsula, custu reconnoschimentu pretziadu dd’ant assignadu a unas cantas fèminas.

Sa ministra Calderone at retzidu su prèmiu “Fèmina e Traballu de s’annu”. In sa categoria “Istitutziones” ant premiadu a Maria Alessandra Pelagatti, prima fèmina chi at ghiadu sa Procura de Casteddu; su prèmiu pro su “Sotziale” est tocadu a mòngia Anna Cogoni, de s’Òasi de Santu Pissente; su prèmiu pro sa “Didàtica e sa Chirca” dd’ant cunsignadu a Stella Piro Vernier, professora de Anàlisi matemàtica in s’Universidade de Casteddu.

In sa setzione “Sanidade” su prèmiu est tocadu a sa chirurga senòloga Rita Nonnis de s’Aou de Tàtari; pro su “Turismu” a Pasqua e Giovanna Palimodde, meres de s’albergu Su Gologone de Ulìana, mentras su reconnoschimentu pro “Editoria, Network e Comunicatzione” dd’ant assignadu a Caterina Cosseddu, editora de TeleSardegna.

Pro su chi pertocat s’Imprenditoria, su prèmiu est tocadu a Lucina Cellino, amministradora delegada de su Grupu Cellino; in sa carrera de su “Giornalismu” ant premiadu a sa responsàbile de sa sea ANSA de Casteddu Roberta Celot; pro s’Iscritura a s’autora Cristina Caboni; e pro s’Arte e s’Ispetàculu a s’atora Lia Careddu.

In fines, su prèmiu pro is “Professiones” est tocadu a s’ingegnera Maria Sias; cussu pro sa “Comunicatzione sotziale” est andadu a sa giornalista de s’Unione Sarda Maria Francesca Chiappe; cussu pro s’Artesania a sa tessidora Wilda Scanu de sa Cooperativa “Su Trobaxu” de Mòguru; cussu pro s’Agroalimentare a is imprendidoras produsidoras de binu Luisa e Giulia Mura.

Ma eris ant assignadu fintzas tres prèmios pro sa carriera a is espertas de sa Giuria, is giornalistas Carmina Conte e Susi Ronchi, e a s’imprendidora de su setore florovivaìsticu Rosina Zuliani Sgaravatti.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.