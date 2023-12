Su Gazetinu, lunis 11 de nadale de su 2023

Sanidade, ancoras dificultades in provìntzia de Aristanis – Ancoras dificultades mannas in provìntzia de Aristanis pro sa sanidade, chi sighit a s’agatare in una cunditzione de pagu seguresa. In custas ùrtimas oras duas novas: sa chistione de unu giogadore giòvanu de fùbbalu chi s’est ingortu in una partida e chi, lòmpidu a su Prontu Sucursu, si nch’est andadu a domo sena de bìsita peruna, a pustis chi ddoe fiat ses oras abetende; e, torra, is chistiones de su servìtziu de guàrdia mèiga in tzitade.

Su chi est acontèssidu a su giogadore dd’at fatu a ischire sa sotziedade in ue giogat, s’Oristanese. Sàbadu custu pitzocheddu s’est ingortu gioghende a fùbbalu pro more de un’atùmbidu forte cun unu giogadore aversàriu. Sucurtu dae su servìtziu 118, nche dd’ant portadu a su Prontu Sucursu de s’Ispidale Santu Martinu de Aristanis, pro una segada in fache acanta de s’ogru a manu manca. In su Prontu Sucursu su giòvanu ddoe est abarradu ses oras, sena de bìsita peruna dae parte de is mèigos. E, pro cussu, at pigadu su determinu de si nche torrare a domo sena de bìsita. Sa sotziedade Oristanese s’est chesciada.

Pro su chi pertocat imbetzes su servìtziu de guàrdia mèiga, lompet un’àtera nova mala: in custa simana de festas su servìtziu de guàrdia mèiga at a èssere a disponimentu de is tzitadinos isceti in calicuna die, mentras in is àteras dies at a abarrare serradu. Su servìtziu at a funtzionare duncas a lampu de lughe, pro more ca is mèigos disponìbiles sunt pagos. E, a pustis de su 22 de nadale – narat sa Asl cun unu cartellu apicadu in sa ghenna de s’ambulatòriu de bia de Carducci – pro immoe non si prevident àteros turnos de abertura.

Sa guàrdia mèiga de Aristanis at a abèrrere martis 12 de nadale, chenàbura 15, domìnigu 17, mèrcuris 20 e chenàbura 22, semper dae is oto de merie a is oto de mangianu de sa die in fatu.

Sa Asl regordat chi, si serbit, is tzitadinos de Aristanis, Santa Justa e Prammas ant a pòdere chircare a sa guàrdia mèiga de is àteras biddas acanta.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.