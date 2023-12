Su Gazetinu, giòbia 7 de nadale de su 2023

Cundenna e istocada de gurteddu, acontèssidos de crònaca in provìntzia de Aristanis – Sunt duos is acontèssidos de crònaca chi ant interessadu in custas oras passadas sa provìntzia de Aristanis. Eris sa Corte de Assise de Casteddu at cundennadu a 21 annos de presone a su massaju Giorgio Meneghel pro àere mortu a sa pobidda Daniela Careddu. A sa fèmina, originària de Crabas, dd’aiat morta a corpos de marteddu a conca cando fiat dormida, in su mese de freàrgiu de su 2022, in domo issoro, in Tzeddiani. Luegos a pustis de sa morte, Meneghel si fiat cunsignadu a is Carabineris e aiat ammìtidu sa responsabilidade de su crìmine.

Pro sa Corte de Assise, ghiada dae su giùighe Giovanni Massidda, Giorgio Meneghel fiat a tretu de pòdere cumprèndere e fiat lùchidu de conca, cando aiat pigadu a corpos de marteddu a sa pobidda, bochende-dda. A s’imputadu, defensadu dae s’abogada Francesca Accardi, non dd’ant reconnotu maladia peruna de mente, mentras dd’ant reconnotu s’ismèngua generale de sa pena.

Su pùblicu ministeru Sara Ghiani aiat domandadu pro Meneghel sa cundenna a 24 annos de presone.

Su Tribunale at apostivigadu sa recumpensa de su dannu chi ant tentu pro sa mama, su frade e sa sorre de Daniela Careddu.

S’àteru acontèssidu de crònaca est un’istocada de gurteddu in Terraba. Su chertu malu intra de duos òmines, acabbadu cun s’istocada, paret chi dd’apat ingendradu sa gelosia pro una fèmina.

Segundu su chi at stabilèssidu sa Giustìtzia, custos duos òmines, unu de Marrùbiu e s’àteru de Gùspini, si sunt bistos sa note de su 4 de nadale in bia de Roma. A pustis de unu chertu malu pro chistiones sentimentales, su primu nd’at bogadu una resorza e at fertu a s’àteru, mancari a manera lèbia. A custu nche dd’ant portadu a s’ispidale Santu Martinu de Aristanis in còdighe birde. Sa Giustìtzia amegat de sighire is iscrucullos pro cumprèndere mègius su chi est acontèssidu.

Antoni Nàtziu Garau

