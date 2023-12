Abiti, musica e danze tradizionali per l’Ufs Festival, con poesia e prodotti tipici

Dal primo pomeriggio, a partire dalle 14.30, in piazza Parrocchia andranno in scena prima la 2^ Rassegna di Canto a chiterra – con Mario Mele, Leonardo Spina e Mario Careddu – e, dopo, la 2^ Rassegna folk che vedrà esibirsi gruppi folk provenienti da diversi centri isolani e a cui prenderanno parte anche i Tenores Santa Sarbana di Silanus.

La terza e ultima tappa dell’UFS Festival è in programma a Ghilarza dove, domenica 17 dicembre . Si inserirà all’interno della XIII edizione della manifestazione Arte e Sapori che, dalle 10.30, vedrà l’allestimento di stand con prodotti della tradizione agroalimentare e artigianale sarda. Tra le 11.30 e le 13.00, lungo il tragitto da piazza Parrocchia a piazza sant’Antioco, si esibiranno diversi gruppi folk, con la partecipazione dell’associzione culturale Cuncordia a Launeddas e del Coro Logudoro di Usini. Dalle 13, invece, l’appuntamento sarà con la tradizione gastronomica isolana e visitatori e curiosi potranno degustare i tipici culurzones ghilarzesi di formaggio, in occasione della IX edizione della Sagra de sos culurzones.

Per il secondo appuntamento – in programma il 15 e il 16 dicembre – l’UFS Festival si sposta a Quartucciu . Venerdì 15, dalle 19, il Centro culturale Domus Art ospiterà la 2^ Rassegna di poesia di improvvisazione a cura dell’associazione Rimas. Sarà ancora il Centro culturale Domus Art, nella seconda giornata di sabato 16, a ospitare la 2^ Rassegna folk con l’esibizione di diversi gruppi isolani e, a seguire, lo spettacolo di canti – con il Coro Baratz di Villasunta, il Gruppo-Coro su Masu di Elmas e il Coro Is Concias di Quartucciu – presentato da Stefano Di Franco.

Organizzato dall’Unione Folclorica Italiana, con il patrocinio della Regione Sardegna, di Sardegna Turismo e con la collaborazione dei comuni di Bosa e Quartucciu, il Festival è stato preceduto da altre due tappe che si sono svolte ad ottobre, a Nuoro e a Collinas. Due nuovi ingressi, dunque, per la seconda edizione dell’UFS Festival che confermano quanto la manifestazione sia stata apprezzata lo scorso anno e come vi sia, da parte di diversi centri isolani, il desiderio di entrare a far parte di un evento che punta a coinvolgere l’intera Sardegna, promettendo non solo balli e canti sardi ma anche musica corale, canto a tenore, poesia, tradizioni artigianali e gastronomiche… quanto di meglio la cultura folclorica sarda possa offrire.

Nata come costola dell’UFI (Unione Folclorica Italiana) – che vede al vertice, nel ruolo di presidente, il sardo Beniamino Meloni – l’UFS si prefigge lo scopo di veicolare in Sardegna le finalità dell’Unione nazionale, con cui condivide intenti e filosofia di pensiero e di azione. Dopo il successo dello scorso anno, il festival totalmente dedicato a canti, danze e cultura tradizionali sardi – nato con lo scopo di fare conoscere e diffondere la cultura isolana ma anche con quello di tornare a incontrarsi e a socializzare – è giunto alla seconda edizione che si prepara a ripartire, dopo le due tappe di ottobre, sotto i migliori auspici. Nato come progetto triennale, l’UFS Festival rappresenta una sorta di rinascita delle tradizioni folcloristiche della Sardegna come ci tiene a sottolineare Lino Cordella, organizzatore e presidente dell’Unione Folclorica Sarda.

“Con questa seconda edizione dell’UFS Festival – tre in totale quelle previste – puntiamo a coinvolgere più centri sardi possibili con l’intento di fare rinascere le tradizioni isolane agendo, in linea con l’intento dell’Unione Folclorica Sarda, con spirito di federazione. La scelta di centri quali Nuoro, Collinas, Bosa, Quartucciu e Ghilarza rappresenta proprio la nostra idea di un legame che unisca, in nome di tradizioni e cultura, nord, centro e sud della Sardegna”, spiega il presidente Lino Cordella. “Difendere e trasmettere i valori culturali e identitari della nostra tradizione è per noi fondamentale e, per questo, intendiamo rivolgerci ai moltissimi appassionati di canti, musica e cultura sardi e coinvolgerli puntando soprattutto ai più giovani, perché saranno loro i sardi del futuro a cui passare il nostro testimone”.

“Anche la scelta del periodo in cui svolgere il festival non è lasciata al caso”, conclude Cordella, “abbiamo individuato i mesi di ottobre e dicembre per il nostro evento perché siamo fortemente convinti che una destagionalizzazione dei flussi turistici sia percorribile, oltreché auspicabile, soprattutto in un’isola come la nostra in cui, grazie a condizioni climatiche estremamente favorevoli, è possibile prolungare la stagione turistica ben oltre il periodo estivo e convogliare i flussi di visitatori nei centri dell’interno che, così come quelli costieri, hanno da offrire molto in termini di ricettività, accoglienza e cultura tradizionale e possono rappresentare un volano per il settore turistico isolano”.

Giovedì, 7 dicembre 2023