Su Gazetinu, giòbia 28 de nadale de su 2023

Sa situatzione de is iscolas – Su chi si timiat giai dae unos cantos meses immoe s’est furriadu a beridade: in provìntzia de Aristanis s’ant a pèrdere bator dirigèntzias de iscola. In is meses passados amministradores e sindacados si fiant chesciados e aiant fatu fortza paris contras de s’arriscu de s’ismèngua de is dirigèntzias, ma in custas dies – paris cun sa firma de su decretu – est arribadu fintzas s’elencu de is iscolas chi ant a pèrdere sa sea de su dirigente.

In Aristanis is istitutos chi ant a pèrdere sa dirigèntzia sunt duos: s’Istitutu cumprensivu n. 2 dd’ant a pònnere paris cun su n. 1, mentras s’Istitutu cumprensivu n. 3 dd’ant a pònnere paris cun su n. 4. In provìntzia, s’Istitutu cumprensivu de Marrùbiu dd’ant a pònnere paris cun su de Terraba: e duncas fintzas is iscolas de Arborea ant a dipèndere dae s’Istitutu terrabesu, sende chi immoe faghent parte de s’Istitutu de Marrùbiu.

Sa pròpia cosa ant a fàghere fintzas is iscolas de Paulle e de Norghiddo chi, cando s’Istitutu cumprensivu de Abbasanta dd’ant a pònnere paris cun su de Ilartzi, dd’ant a sighire issas puru.

Su primu cummentu est arribadu dae su sindacadu Gilda de Aristanis. “Un’àteru passu chi impoberit sa retza de is iscolas de sa provìntzia de Aristanis, cun pèrdida fintzas de postos de traballu”, at naradu su dirigente Pino Ciulu.

“Depo averiguare ite totu narat su disponimentu chi ponet paris is iscolas e, a pustis, nd’amus a chistionare cun is sindacados e amus a incarrerare fainas de chèscia pro amparare is diritos de is comunidades nostras”, at decraradu su sìndigu de Aristanis Massimiliano Sanna. “Est capatzu chi amus a presentare fintzas unu ricursu a su T.A.R.”.

Su primu tzitadinu de Marrùbiu puru, Luca Corrias, est pensende de si chesciare in is seas giustas: “Custa idea de pònnere paris s’Istitutu nostru cun su de Terraba est un’idea mala”, at decraradu. “Amus a fàghere is passos pretzisos pro amparare su diritu a s’istùdiu de is biddas nostras”.

“In is annos imbenientes ant a segare àteras autonomias chi no lompent a is 900 dischentes chi previdet su dimensionamentu natzionale, pensadu in Roma e aplicadu a òbligu dae sa Regione Sardigna”, narant is de sa Flc Cgil.

Antoni Nàtziu Garau

