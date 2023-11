Su Gazetinu, giòbia 23 de onniasantu de su 2023

Sa provìntzia de Aristanis est prus birde – Custa, de seguru, est sa chida prus birde de totu s’annu: a sa Die natzionale de is Matas, su 21 de onniasantu, si ddoe est atzunta sa Chida europea pro s’ismèngua de s’àliga. Custos duos apuntamentos acapiados a s’avaloramentu e a su respetu de s’ambiente ant portadu is Amministratziones comunales e is iscolas de sa provìntzia a cuncordare unas cantas fainas in contu de custu tema.

De su 21 de onniasantu Aristanis est meda prus birde, gràtzias a is matigheddas noas chi ant postu in s’iscola de su Coro de Gesùs. Onniuna de is 140 matas rapresentat una de is criaduras chi sunt nàschidas in Aristanis in su 2022.

Ma su picu e sa pala ddos ant manigiados fintzas in s’Istitutu tècnicu superiore “Lorenzo Mossa”: in su giardinu immoe si ddoe podent bìere chentu matigheddas noas de su matedu mediterràneu, donadas dae Forestas, chi at pigadu parte fintzas a su traballu de ponidura de is matas. In s’interis, fintzas a su 26 de onniasantu, in totu sa tzitade at a fàghere a agatare is botos pro nche fuliare is tupones de plàstica, chi sunt incuinadores meda e s’ant a pòdere aici torrare a impreare.

Ma de s’impreu nou de is cosas si nd’at a sighire a faeddare in Marrùbiu puru, in unos cantos laboratòrios in ue is pipios ant a dare isfogu a s’imbentu issoro torrende a impreare sa plàstica e àteras genias de àliga e carramatzinas. Su 21 de onniasantu, imbetzes, is iscolas marrubiesas puru ant postu matigheddas noas dedicadas a is criaduras chi sunt nàschidas ocannu.

In Terraba sa Die de is Matas est istada s’ocasione pro bìvere sa comunidade: a prus de àere prantadu unas cantas matigheddas, in medas ant pigadu parte a is momentos de pasu e de ispàssiu, acumpangiados dae is voluntàrios de Legambiente e de su Bighinadu Asilu.

In Arcidanu puru sa pratza de s’iscola at a èssere prus birde gràtzias a su progetu nou de su Comune: ddoe ant a fàghere unu pradu de erba e ddoe ant a prantare matas fragosas e àteras matas. E, in prus, ddoe ant a cuncordare giogos de linna chi ant a fàghere sa pratza de s’iscola meda prus praghile pro is pipios e fintzas pro is mannos.

Antoni Nàtziu Garau

