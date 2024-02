Su Gazetinu, giòbia 15 de freàrgiu de su 2024

Iscobèrrere is ispumantes de su logu – Bubbulicas annoadoras a sabore de Sardigna gràtzias a su cunsideru nou e a s’avaloramentu de genias de bide sardas antigas. Semus faeddende de su progetu Àkinas de Sardigna Chircas e Agris: a pustis de tres annos de istùdios e esperimentos, is resurtados – regortos in sa publicatzione “Akinas Spin OV – Ispumantes Annoadores dae genias de Bide de su Logu” – ddos ant a presentare chenàbura 16 de freàrgiu, a is 10.00, in sa sala pro is cunvegnos de Agris Sardigna in Biddesorris. Su progetu, finantziadu cun su Por Fesr 2014-2020, at interessadu prus de binti impresas sardas, dae is cantinas a àteras siendas de produsimentu, cun sa punna de iscobèrrere ispumantes annoadores.

Sa prima parte de custu istùdiu at pigadu in cunsideru s’avaloramentu de genias de bide sardas, bonas pro fàghere s’ispumantizatzione e chi aguantat sa mudadura, chi s’agatant in cussòrgias diferentes de Sardigna. Duncas ant sedatzadu siat is bìngias betzas de s’ìsula, siat cussas sena oramai de contivìgiu perunu, a manera de pintare una mapa de totu is genias de bide agatadas.

S’àtera parte de su progetu, imbetzes, pertocaiat s’ispumantizatzione, clàssica e italiana, cun resurtados bellos meda pro unas 25 genias de bide, comente a sa Garnatza, su Licronaxu, su Pansale, su Sinnidanu e s’Alvarega. Sa punna est sa de produire un’ispumante cun piessignos craros, chi potzat intrare in su mercadu e chi potzat rapresentare sa Sardigna non cun cantidades mannas, ma cun sa calidade e s’identidade. Is protòtipos Akinas SPIN OV sunt duncas prontos pro unu cumbidu cun bubbulicas de sabore frutadu e praghile.

Àkinas Spin OV, in prus, est un’esempru bellu de collaboratzione intra de entes pùblicos e impresas. Su caminu de su progetu at sighidu is printzìpios de su “progetu cluster”: traballare pro fàghere nàschere una cambarada de impresas, resonare in contu de chistiones o isfidas a cumone, isvilupare maneras noas de cunsiderare is cosas, fàghere nàschere produsimentos noos e, in fines, resonare in contu de is resurtados otentos.

Antoni Nàtziu Garau

