Su Gazetinu, chenàbura 23 de freàrgiu de su 2024

Is eletziones regionales – In Sardigna domìnigu 25 de freàrgiu si votat pro s’annou de sa Presidèntzia de sa Regione e de su Consìgiu regionale. Is tzitadinos ant a pòdere andare a is sègios intra de is ses e mesu de mangianu e is deghe de note, cun sa tèssera eletorale e cun unu documentu de identidade. In su sègiu, ònnia eletore at a retzire un’ischeda isceti paris cun unu lapis a sinnu malu a iscantzellare. In s’ischeda s’eletore at a pòdere votare siat pro su candidadu a sa Presidèntzia de sa Regione, siat pro una cale si siat lista tzircuscritzionale. Sa lista podet èssere fintzas diferente dae cussas chi acumpàngiant a su presidente seberadu.

Is eletores ant a pòdere espressare unu votu de preferèntzia pro unu candidadu consigieri de is listas, iscriende su sambenadu (o fintzas su nòmene). Ant a pòdere pònnere duas preferèntzias pro duos candidados de sa pròpia lista tzircuscritzionale, ma isceti si sunt unu mascru e s’àtera fèmina.

Votadu chi apant, is eletores ant a dèpere pinnigare s’ischeda e dd’ant a dèpere torrare paris cun su lapis a su presidente de su sègiu. Pro cale si siat duda chi pertocat sa manera de votare, is tzitadinos ant a pòdere lèghere is inditos chi s’agatant in sa pàgina elezioni.regione.sardegna.it .

Is candidados pro sa ghia de sa Regione sunt bator.

Pro Alessandra Todde, agiudada dae s’alleàntzia de tzentru-manca, ddoe sunt 10 listas: Manca de su Benidore, Demos Democratzia a Cuncordu, Partidu Democràticu, Alleàntzia Birdes e Manca, Partidu Sotzialista Italianu – Sardos in Europa, Aunidos pro Alessandra Todde, Movimentu 5 Isteddos, Orizonte a Cumone, Fortza Paris, Progressistas.

A Paolo Truzzu dd’agiudat s’alleàntzia de tzentru-dereta, cun noe listas: Fortza Itàlia, Frades de Itàlia, Alleàntzia Sardigna – Partidu Liberale Italianu, Lega Salvini Sardigna, Riformadores Sardos, Democratzia Cristiana cun Rotondi, UDC Sardigna, Partidu Sardu de Atzione, Sardigna in Mesu 20Binti.

S’alleàntzia sarda de Renato Soru est formada dae chimbe listas: +Europa – Atzione cun Soru, Movimentu Progetu Sardigna, Partidu de sa Fundatzione Noa Comunista – Manca Europea, Liberu e Vota Sardigna.

A sa candidada a presidente Lucia Chessa dd’agiudat, imbetzes, sa lista Sardigna R-esistit.

