Strage di gattini alla periferia di Cabras, scatta l'allarme

Un’ondata di orrore sta scuotendo la comunità di Cabras, dove negli ultimi giorni si è consumata una vera e propria strage di gattini. I piccoli felini sono stati ritrovati senza vita alla periferia della città, innescando un allarme crescente tra i cittadini. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, profondamente scossi dalla macabra scoperta. Nelle prossime ore verrà presentata una denuncia contro ignoti, nella speranza che le autorità possano far luce su questa vicenda che ha gettato un’ombra di paura. Il caso di Cabras riporta alla mente un episodio analogo avvenuto a Riola Sardo, dove ben 26 gatti scomparvero misteriosamente nel nulla, alimentando sospetti su una possibile banda di balordi. La ripetizione di simili atti di crudeltà non può che far pensare a un disegno più ampio. La situazione appare ancora più preoccupante se si considera la mancanza di telecamere di sorveglianza nelle zone periferiche, che rende difficile individuare i colpevoli. La comunità di Cabras è in allarme, e molti cittadini temono che queste azioni

