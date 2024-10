Oristano, il consigliere Francesco Pinna torna in Forza Italia

Cambiamenti importanti nel panorama politico di Oristano, dove Francesco Pinna, figura di spicco e decano della politica locale, ha deciso di abbandonare l’Udc per rientrare in Forza Italia. Questa scelta, già formalmente comunicata al sindaco Massimiliano Sanna, segna una svolta per il Consiglio comunale. Pinna ha una lunga carriera alle spalle, non solo in ambito politico. Eletto due anni fa sotto la bandiera di Forza Italia, aveva successivamente optato per l’Udc, ma negli ultimi giorni ha scelto di tornare alle sue origini politiche. Il suo rientro avviene nel gruppo consiliare capitanato da Luigi Mureddu, che conta tra i suoi ranghi anche Paolo Angioi, Davide Tatti e Gianfranco Licheri, a cui ora si aggiunge anche Pinna. Nelle ultime ore, il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, aveva annunciato una serie di nuovi incarichi provinciali, inclusi quelli per la provincia di Oristano, con l’obiettivo di potenziare l’organizzazione del partito in Sardegna. In collaborazione con il commissario provinciale di Oristano, Gigi Mureddu, e il consigliere regionale Alfonso Marras, sono state decise

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie