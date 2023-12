Strade rurali da sistemare, cantiere aperto a San Nicolò d’Arcidano

San Nicolò d’Arcidano

Manutenzione straordinaria con un primo intervento da 45mila euro

Operai al lavoro da qualche giorno attorno a San Nicolò d’Arcidano per i lavori di manutenzione straordinaria su due strade rurali, per eliminare avvallamenti e buche. Questo primo intervento riguarda in particolare la strada comunale denominata “di Cagliari”, nel tratto compreso tra la Statale 126 e la località Rio Xioris, e la vicinale S’Arrideli.

Previsti la fresatura della pavimentazione stradale e il ripristino in calcestruzzo o bitume nei tratti in cui è necessario, con spessore medio di 5 cm, e poi la riconfigurazione e pulizia delle cunette, la sagomatura, il compattamento dei profili, l’eliminazione di radici sporgenti.

L’esecuzione dei lavori, per un importo di 45.000 euro, è stata affidata all’impresa Fratelli Serci.

Intanto la Giunta comunale ha approvato un secondo progetto per lavori di manutenzione della viabilità rurale, per un importo di 198.616 euro. Per finanziare queste opere l’amministrazione ha partecipato al bando “Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Attuazione sottomisura 4.3. Tipo Intervento 4.3.1. Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”.

“Secondo quanto previsto dal bando regionale”, spiega il sindaco Davide Fanari, “sono ammissibili gli interventi volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale, che ricadano in modo prevalente in zona agricola (strade rurali) o di salvaguardia, con riferimento in questo caso alle zone boschive (strade forestali), al fine di ripristinare la percorribilità nel caso risulti compromessa”.

“Abbiamo ritenuto opportuno partecipare al bando”, prosegue Fanari, “e inoltrare domanda di sostegno per il miglioramento delle condizioni della viabilità rurale ed in particolare per le seguenti strade comunali: strada Rio Xioris, strada in località Is Codinas (Genna Cenabara/Sa Codina) e strada Masone Porcus”.

“Grazie a questi due importanti progetti”, conclude il sindaco di San Nicolò d’Arcidano, “garantiremo al mondo delle campagne ed alle attività del territorio una viabilità adeguata”.

Sabato, 2 dicembre 2023