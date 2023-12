Portali aperti, a Simala un finanziamento regionale per tre anni

Territorio La manifestazione potrà continuare a crescere

Una panoramica di Simala, con tanti visitatori nelle strade in occasione di Portali aperti

Simala

Portali aperti avrà un futuro sempre più solido: “La Regione Sardegna ha accolto la richiesta di finanziamento del nostro importante evento di promozione culturale, turistica e gastronomica”, annuncia il sindaco Gianmarco Atzei.

“La manifestazione riceverà un contributo pari a 30.000 euro all’anno per i prossimi tre anni. Un’occasione unica per la nostra comunità per rendere questa manifestazione il volano dello sviluppo sociale di Simala”, dice il sindaco, con un doppio ringramento: “alla presidente della Pro loco, Maria Luisa Marongiu, per il fondamentale lavoro sulla progettazione, e al consigliere regionale Emanuele Cera che ha mantenuto l’impegno di sostenere con forza questo progetto, riconoscendone il valore”.

“Un risultato cosi importante è frutto anche del lavoro di tanti, tantissimi volontari, che negli anni hanno dato il massimo per far crescere la manifestazione”, ha concluso Atzei. “Nell’ultimo anno, Portali aperti ha richiamato a Simala migliaia e migliaia di persone, rendendo possibile una valorizzazione del territorio sotto diversi profili: artigianale, culturale, artistica ed enogastronomica”.

