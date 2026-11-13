(Adnkronos) - Stop a tutti i voli negli Stati Uniti per 4 ore. La Federal Aviation Administration (Faa), l'autorità federale statunitense per l'aviazione civile, ha ordinato la sospensione di tutti i voli nel paese fino a nuovo avviso, a causa di "circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza". Lo stop è stato revocato nella notte italiana. La FAA ha reso noto che la decisione è legata a una "interruzione temporanea delle telecomunicazioni", per situazioni di un'instabilità riscontrata nei centri radar e di comunicazione in tutto il Paese. Lo stop è stato disposto "per estrema precauzione".

Per Markwayne Mullin, segretario alla Sicurezza interna, la situazione non è stata collegata ai problemi che hanno condizionato Microsoft nelle ultime 24 ore: "Non vedo un motivo per collegare le due cose. Sono questioni separate". E non c'è stata è alcuna indicazione che abbia fatto pensare a una minaccia contro gli Stati Uniti. "Non si tratta di un nuovo 11 settembre", ha affermato, evidenziando che "i cittadini non sono mai stati in pericolo. Non ci sono segnali di attività sospetta. Non abbiamo riscontrato traccené identificato persone che abbiano avuto accesso al sistema. Sembra che si sia trattato di un processo di natura meccanica", ha dichiarato durante una conferenza stampa. "Le indagini sono ancora in corso, quindi non possiamo escludere nulla".

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha dichiarato che, al momento dello stop, oltre 3.500 aerei si trovavano in volo. "Avevamo più di 3.500 aerei in volo. Abbiamo gestito la situazione seguendo le procedure consolidate che adottiamo in casi del genere", ha affermato Duffy spiegando nel dettaglio che il blocco a terra è stato disposto in risposta a un'instabilità riscontrata nei centri radar e di comunicazione in tutto il Paese. "Abbiamo iniziato a riscontrare incongruenze nei dati provenienti dai radar e nelle comunicazioni con gli aerei; per situazioni del genere esistono procedure specifiche", ha dichiarato.

"Abbiamo un sistema di controllo del traffico aereo incredibilmente datato", ha aggiunto. "Nell'ultimo anno, il presidente Trump ha chiesto al Congresso di finanziare integralmente la realizzazione di un sistema di controllo del traffico aereo completamente nuovo. I nostri router" nelle ultime ore "si sono sovraccaricati di dati e hanno iniziato a fornire informazioni incoerenti. Per questo motivo, abbiamo disattivato il sistema".

Il provvedimento - riporta la Cnn, secondo la quale non si sarebbe trattato di un cyberattacco - è arrivato dopo che in alcune zone del Paese erano state segnalate interruzioni delle frequenze radio utilizzate per le comunicazioni aeronautiche. I problemi hanno riguardato i radar del controllo del traffico aereo, sia le frequenze radio, che hanno smesso di funzionare simultaneamente, ha riferito una fonte del settore dell'aviazione, a conoscenza della situazione che gli operatori del controllo del traffico aereo devono affrontare, secondo la Cnn."La Federal Aviation Administration (Faa) ha emesso uno stop al decollo a livello nazionale per tutti gli aeroporti degli Stati Uniti in seguito a un problema di comunicazione che ha colpito tutti i Centri di Controllo del Traffico Aereo delle Vie Aeree.